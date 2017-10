Na Mechelen, Genk en Standard ook in fout tegen STVV: "Mijn team is niet matuur en ervaren genoeg"

Na de 1-0-nederlaag op Stayen bevestigde de Roemeense oefenmeester dat het moeilijk is om de afwezigen waardig te vervangen.

“Ik heb redelijk wat blessureproblemen in mijn team. Vier geblesseerde titularissen en dan ook nog eens Jérémy die zo vroeg uitviel tegen Sint-Truiden. Dan wordt het moeilijk om een evenwaardig elftal tussen de lijnen te brengen”, aldus Rednic.

Vierde keer

Tegen STVV gaf Moeskroen een punt in de slotminuten uit handen. “Het was al de vierde keer dat we op deze manier punten lieten liggen”, foeterde de coach van Les Hurlus. Tegen Mechelen, in Genk en tegen Standard… Mijn team is niet matuur genoeg en mist ervaring op de beslissende momenten.”