Wat vertrouwen met een team kan doen: "Daaraan zie je het en zo zetten we een reeksje neer"

Tegen Mechelen had Sporting Lokeren wel de nodige meeval: "We scoorden echt meteen na de aftrap, dan weet je dat het makkelijker voetballen wordt", aldus mede-matchwinnaar Davino Verhulst. "We hebben stand kunnen houden deze keer en dat ontbrak soms een paar keer de voorbije weken."

Ook coach Peter Maes zag het: "We hebben het vertrouwen. Bij Mechelen zag je dat echt niets lukte op een bepaald moment, terwijl wij toch een reeks aan het neerzetten zijn." Het moet gezegd: Lokeren verloor al vier wedstrijden op rij niet en pakte 8 op 12.

"Met die 15 punten zijn we mee en kunnen we vooruitkijken in plaats van achteruit. De match tegen Oostende zal op dat gebied ook opnieuw belangrijk zijn." Mits winst kan Lokeren zelfs stilaan gaan meespelen in de debatten om play-off 1.

Een trainerswissel rendeert heus niet altijd, maar sinds Maes heeft overgenomen bij Lokeren is er wel stilaan een nieuwe wind gaan waaien op Daknam. Benieuwd of dat ook tegen de Kustboys uit Oostende gaat lukken.