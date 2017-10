"We konden vandaag niet mee op het niveau van Beerschot Wilrijk"

"Wij begonnen bijzonder slap aan de partij en maakten bovendien enkele cruciale fouten. De 2-0 was volgens mij wel buitenspel en de strafschop vond ik erg licht gefloten", klonk het bij een nuchtere Dennis van Wijk op de persbabbel na de wedstrijd. "Maar eerlijk is eerlijk: wij konden vandaag niet mee op het niveau van Beerschot Wilrijk. We werden bij momenten onder de voet gelopen."

Roeselare blijft ondanks de pandoering op het Kiel vierde, maar lijkt in de topmatchen telkens wat tekort te schieten. "Er zou deze winter wat vers bloed mogen bijkomen, ja. Maar misschien moeten we even wat geld sparen om volgend seizoen weer gerichte aankopen te kunnen doen. Dat moeten we de komende weken intern alvast eens goed bespreken."