🎥 Lukaku kwam niet tot scoren tegen Tottenham, maar had groot aandeel in zege Manchester United

Diep in de tweede helft belandde de kopbal van Lukaku tegen de paal. Een voorbode voor wat twee minuten later komen zou. De diepe spits verlengde een doeltrap van De Gea door tot bij Martial, die het leer over het been van Vertonghen binnentikt.

Lukaku blijft steken op zeven doelpunten en moet de geblesseerde Harry Kane voor laten gaan in de topschutterstand, maar kan wel een assist aan zijn indrukwekkende statistieken toevoegen. De aanvaller is de eerste Manchester United-speler die rechtstreeks betrokken is bij meer dan 10 Premier League-goals dit seizoen.