Waarom er momenteel heel wat Japanners rondlopen op Stayen

Voorzitter Roland Duchâtelet wil nu ook de rest overdragen aan de Japanse groep en is daarvoor momenteel in onderhandeling met de Japanners. Opvallend: DMM.com is actief in amusementsvideo’s voor volwassenen en heeft geen voorgeschiedenis in het voetbal en dient dus ook geen belangen van bepaalde makelaars.

“Dat is belangrijk voor ons. Als de voorzitter de club verkoopt, gebeurt dat onder strikte voorwaarden. Met de Japanners die hier op Stayen rondlopen hebben we een uitstekende band. In Brugge gaan we allemaal naar de oefeninterland tussen België en Japan kijken”, aldus manager Philippe Bormans. Morgen trekt STVV naar Jan Breydel voor de competitiewedstrijd tegen leider Club Brugge.