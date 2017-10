Leko vertelt over "de moeilijkste beslissing uit zijn carrière": "Tot mijn verbazing belde hij"

Leko zat goed bij Sint-Truiden, maar Club... dat was thuiskomen. "De moeilijkste beslissing in mijn carrière. Ik was het seizoen al aan het voorbereiden met STVV. Ik wist dat het een goed jaar kon worden en was volop bezig met de nieuwe ploeg. Vetokele moest blijven, Charisis en Kitsiou waren op komst… Maar ondanks die focus op STVV was het een publiek geheim dat, als Club Brugge op een dag zou bellen, ik altijd ja zou zeggen", vertelde hij aan HBvL .

En het telefoontje kwam. "Tot mijn eigen verbazing belde Vincent Mannaert inderdaad. Ik heb Roland en Marieke vanaf dag één de Brugse interesse opgebiecht. Dat was héél moeilijk, maar ze wisten dat Club mijn droom was, mijn thuis. En toen kreeg ik plots die kans."

Volg Club Brugge - Sint-Truiden live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (29/10).