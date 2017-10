Opmerkelijke uitspraak over Rode Duivel: "De beste ter wereld op zijn positie"

Zo is er ene Toby Alderweireld, die het bij de Rode Duivels én bij Tottenham al een tijdje erg goed doet en erg constant presteert.

"Hij is de beste centrale verdediger ter wereld", liet Jermaine Jenas zich bij BBC Sport zelfs ontvallen. Het is wel niet de eerste keer dat de analist veel lof heeft voor Mega Toby.

Eerdere uitspraken van Jenas? "Samen met Vertonghen is hij een perfect duo", "Hij is de enige persoon die mist in het team van het jaar in de Premier League", "Alderweireld is de belangrijkste speler van Tottenham" en veel meer ...