🎥 Fans en spelers in gesprek, nog geen nieuwe coach bij hekkensluiter Malinwa: "Hopelijk snel oplossing" en "Opgeven staat niet in woordenboek"

De fans waren boos en maken zich vooral veel zorgen om de toekomst van Malinwa. Hun team staat na 12 speeldagen laatste en dus eisten ze en gesprek. Wat enkele mannen ook kregen.

Tim Matthys ging het buiten uitleggen, later spraken ook Coosemans, De Witte en Rits met een delegatie van de fans. Ze legden daarin uit dat ze echt wel inzet hadden getoond en dat het tegen Lokeren ook om pech ging.

De supporters van hun kant begrepen de uitleg van de spelers wel, maar blijven zich zorgen maken. Ze hebben de hel van tweede (en derde) klasse meegemaakt en willen dat absoluut vermijden nu.

Tom Caluwé reageerde wel. Hij was deze week duidelijk dat hij geen ambities heeft om T1 te blijven bij Malinwa: "Ik hoop dat er snel een oplossing gevonden wordt voor onze club", aldus de gepromoveerde T2. "We moeten blijven werken, want opgeven staat niet in mijn woordenboek."