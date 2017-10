Valencia maakt indruk in Spanje en deze man heeft daar een groot aandeel in

Wie de laatste weken in erg goede doen is, is aanvaller Simone Zaza, vooral bekend om zijn fameuze penaltymisser tegen Duitsland op het EK 2016 in Frankrijk. De Italiaan maakte op het halfuur het eerste doelpunt in de uiteindelijke 1-2 zege.

Meteen al zijn negende competitiedoelpunt is het seizoen. Daarmee zit hij Lionel Messi, die elf treffers op zijn naam heeft staan, toch stevig op de hielen. Messi komt met Barcelona vanavond wel nog in actie tegen Athletic de Bilbao. De Catalanen hebben momenteel één punt meer dan Valencia.

Voor de 26-jarige Italiaan die hopeloos faalde bij West Ham maar zijn voetbalgeluk terugvond bij Valencia, is het al zijn zesde treffer op rij voor de Spaanse club. Als Zaza de volgende wedstrijd tegen Leganés scoort, evenaart hij het clubrecord van zeven doelpunten op rij van Mundo uit het seizoen 1943-1944. Straf!