Toptransfer uit de Oostende-selectie: dit riep Gano naar Custovic

Luc Devroe, technisch manager, heeft het druk de laatste tijd. Hij moet overal brandjes gaan blussen. "Maar hiervan lig ik eigenlijk nog het minste wakker", aldus Devroe in HLN. "Die jongen was gewoon gezond ontgoocheld toen hij merkte dat hij niet zou starten dit weekend."

"'Je kunt me dan evengoed in de tribune zetten', riep Zinho Adnan Custovic toe. En zo geschiedde. Ach, dit waait wel over. Beide partijen hebben de intentie om dit uit te praten, dus dat zal ook gebeuren. Dit is een jeugdzonde", probeert Devroe het voorval te minimaliseren.

En misschien is het wel een detail, want met Berrier heeft hij zwaardere dossiers op zijn bureau liggen.

