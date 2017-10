Stuivenberg verklaart waarom Karelis, die 10 maanden niet speelde, de strafschop nam

Het was een verrassing dat Karelis, die negen maanden niet meer op het hoogste niveau speelde, zich achter de bal mocht zetten. "Dat bepalen de spelers zelf", verklaarde Albert Stuivenberg achteraf. "Karelis nam vroeger ook alle strafschoppen en hij scoorde er deze week nog eentje bij de beloften. Maar de keeper zat goed in de hoek. Zuur wel, ja."

Stuivenberg zag ook dat het geen goeie wedstrijd werd. "Het veld was ook moeilijk bespeelbaar, wat ons voetbal niet hielp. Maar we speelden niet goed, duidelijk. We hadden wel altijd moeten winnen. Ondanks een 7 op 9 deze week is de groep teleurgesteld. En dat is de juiste mentaliteit. We zullen wel efficiënter moeten worden."