Ex-Anderlechtspeler voldoet ook in Nederland niet aan de verwachtingen

De 28-jarige verdediger speelt nu terug in zijn thuisland, bij Vitesse, dat hem transfervrij overnam nadat zijn contract in Rusland werd ontbonden. In Arnhem presteert de linkspoot met een stevige trap voorlopig ruim onder de verwachtingen. In de thuiswedstrijd tegen PSV blonk hij uit, maar dan veelal op een negatieve manier.

Büttner liet zich namelijk meer opmerken door gemekker tegen de scheidsrechter dan vanwege zijn sportieve prestaties. Dat levert hem de nodige kritiek op, getuige onderstaande tweet van een gefrustreerde fan. Vitesse verloor op eigen veld de topper tegen leider PSV met 2-4.