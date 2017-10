Nieuwe Leicester City-coach moet zich nog voor zijn eerste wedstrijd al verantwoorden

Leicester City neemt het om 17 uur op tegen Everton, dat op een teleurstellende 18de plek staat. Voor aanvang van de wedstrijd moest de nieuwe Leicester-trainer zich al verdedigen tegen uitspraken van Sky Sports analist Matt Le Tissier, die de speelstijl van Puel als 'saai' beschreef.

"Of ik nu bij Leicester City, Arsenal of Southampton zit, mijn prioriteit is niet om mooi voetbal te spelen, maar om wedstrijden te winnen", had Puel daarover te zeggen. Puel vertrok in de zomer van 2016 bij Southampton nadat de club 8e eindigde in de Premier League.

Leicester staat 15de met slechts 9 punten en rekent op de Franse trainer om zo snel mogelijk uit de gevarenzone weg te geraken.

Volg Leicester City - Everton live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00.