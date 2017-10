De hemel klaart op in Luik na zege tegen Waasland-Beveren: "Nu kunnen we weer naar Play-off 1 kijken"

Door de overwinning springt Standard over Waasland-Beveren in de stand naar de zevende plaats. Aanvoerder Sebastien Pocognoli was een tevreden man na de wedstrijd.

"Het was een mooie avond. Ik ben tevreden voor de spelers en voor de technische staf, want er lag veel druk op onze schouders. Net als ons zijn ze in de moeilijke periode blijven verder werken. Vorig jaar wisselden we nog van coach, maar nu zijn we rustig gebleven en kunnen we naar Play-off 1 kijken."

Ook coach Sa Pinto beseft het belang van de zege voor de Rouches in de strijd om Play-off 1. "We hebben gewonnen en dat was heel belangrijk vandaag, want we konden een sprong in het klassement maken. Nu kunnen we ons doel blijven najagen."