🎥 Geen 200e wedstrijd zonder goal, denkt Mertens, die ondertussen al aan 10 treffers zit

Tegen Sassuolo tikte Mertens met zijn knie doodeenvoudig de bevrijdende 3-1 binnen na een kopbalassist van verdediger Albiol. Boeken toe voor Sassuolo en feestje voor Mertens, die zijn tiende goal van het seizoen kon vieren. In totaal scoorde hij al 80 goals voor Napoli in 200 wedstrijden. Geen slecht gemiddelde voor de Belg!

Napoli scoorde dit seizoen in alle competities al tien wedstrijden minstens drie goals. Geen wonder met een aanvalsdriehoek als Insigne-Mertens-Callejon en een coach als Sarri die altijd uit gaat van eigen sterkte. Door de 3-1 zege blijft Napoli alleen leider in Italië.

Bekijk hieronder Mertens' goal. Opgelet: laden van de video kan even duren

En daar is @dries_mertens14 alweer! 💥 Zijn 10de al van dit seizoen. 🇧🇪 #NapoliSassuolo pic.twitter.com/fpJ8thTpqe — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 oktober 2017

Napoli have scored 3+ goals on 10 different occasions this season in all competitions.



Unrelenting in attack. 🔥 pic.twitter.com/nMD9ZHt86j — Squawka Football (@Squawka) 29 oktober 2017