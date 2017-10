Van Crombrugge over ernst blessure: "We zien maandag wel"

Van Crombrugge stond daarvoor al elke wedstrijd in het doel van Eupen, dat vaak dienst deed als schietkraam, gelet op de vele tegendoelpunten van de Panda's. Ook tegen Anderlecht kreeg de doelman er drie om de oren. Meer zouden er dat niet worden, want tijdens de rust werd de Belg vervangen vanwege een blessure.

"Tijdens de eerste helft voelde ik iets in mijn dij. De dokter adviseerde me om geen risico te nemen. Het kan een klein scheurtje zijn, maar ik denk eerder dat het een verrekking was. We zullen maandag wel zien", vertelde de doelman na de wedstrijd.