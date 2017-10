Condom : "Als die bal erin ging, had ik het gevoel dat we zelfs konden winnen"

De Eupen-spelers hebben in de tweede helft getoond dat ze het een topploeg moeilijk kunnen maken. Tijdens de rust stonden de spelers 0-3 in het krijt na onder meer twee knullige owngoal, maar daarna speelde de ploeg van trainer Condom zonder complexen.

"De tweede helft was helemaal voor ons. We namen risico's en die konden ons evengoed zuur opbreken. Als Blondelle die 100% kans op 2-3 erin schoot, had ik het gevoel dat we terug zouden komen en de wedstrijd zelfs zouden kunnen winnen. Maar ik ben fier op mijn spelers en de reactie die ze hebben getoond", vertelt de trainer op de persconferentie.