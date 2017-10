Vergeet de Videoref, dít was het moment van Charleroi-Gent: "Ik voel me goed en heb nooit schrik gehad"

Als ik start wil ik er ook niet na zestig minuten af, dat is een afgang -Thomas Foket Deel deze quote:

De goesting is er. "Negentig minuten spelen? Dat is afwachten, dat weet je nooit in het voetbal. Maar als ik start wil ik er ook niet na zestig minuten af, dat zou een afgang zijn voor mij."

Schrik heeft hij niet. "Ik heb dat ook nooit gehad. Ik voel me goed en we zien dan wel."