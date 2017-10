Wesley trapte Kotysch een kuitbeenbreuk, maar Videoref greep niet in: "Dit is toch duidelijk?"

"Ik wil eerst en vooral Club Brugge feliciteren met de zege", toonde De Roeck zich groot in het verlies. Hij reageerde ook pas op de fases wanneer hem er specifiek naar gevraagd werd.

Niet de penaltyfase of de aanloop naar de 4-1 steekte bij STVV, het was de aanloop naar de 2-1 die voor wrevel zorgde. Wesley beging een zware overtreding op Kotysch en had eigenlijk rood verdiend. De Duitser speelde de eerste helft nog uit met, hoogstwaarschijnlijk, een breuk in het kuitbeen en een gekneusde enkel.