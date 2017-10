Leko zette Hubert in doel, die ook in de fout ging: "Er is geen nummer 1 momenteel"

Horvath werd na zijn fout van deze week tegen Genk uit de basis gehaald. "Er was veel druk op hem. Hij maakte de laatste tijd enkele individuele foutjes. Het was voor mij tijd om Hubert eens een kans te geven, want hij deed het goed op training. Maar dit betekent niets voor de komende weken. Er is op dit moment geen vaste nummer 1."

Leko was wel opvallend mals voor het foutje van Hubert. "Hij was goed vandaag. Het was geen makkelijke beslissing om hem te zetten, maar je moet ook moeilijke beslissingen kunnen maken. Dat hij in de fout ging? Ik heb het niet gezien. Er is altijd kans dat ik opnieuw wissel. We hebben geen Buffon bij ons, doelmannen zijn pas op hun best na hun 30ste."

Butelle

Zo eentje heeft Leko echter ook, maar Ludovic Butelle zat zelfs niet in de selectie. "Daar gaan we niet over discussiëren vandaag", wou de Kroaat het onderwerp niet aansnijden.