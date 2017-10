"Ik zou graag eens horen van de supporters waarom ze Romelu niet steunen"

door Maarten Cattaert



José Mourinho begrijpt niet waarom de United-supporters Romelu Lukaku niet steunen

Foto: © photonews

Old Trafford, thuisbasis van topclub Manchester United, wordt ook wel eens de Theatre of Dreams genoemd. Door zijn sterke prestaties in het seizoensbegin en de vele lof van de fans beleefde Romelu Lukaku ook werkelijk een droom(debuut).