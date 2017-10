Wijziging voor videoref voorgesteld: "Doe het zoals in het hockey"

Voor Fraeye moet de videoref wel blijven. "Als de frustratie ook terecht blijkt te zijn, zoals in Charleroi - AA Gent, neemt die frustratie alleen maar toe, en wordt het systeem van de videoref ten onrechte in twijfel getrokken. Want dat de videoref een verbetering is, lijdt geen twijfel", zegt hij bij Sporza.

Videocalls

En hij biedt ook een alternatief aan. "De oplossing ligt voor mij voor de hand: geef trainers elke wedstrijd recht op maximaal 2 videocalls. Een beetje zoals in het hockey. Die videocalls kunnen ze gebruiken om fases die in hun ogen foutief zijn beoordeeld opnieuw te laten beoordelen."

"Dat zou per uitbreiding kunnen gaan om strafschoppen, rood of niet, tweede geel of niet en zelfs buitenspel. Laat elke actie voluit doorspelen, vlag of keur nadien pas de actie af wegens buitenspel. Door videocalls worden ten eerste spelbepalende fases objectief beoordeeld, en haal je ten tweede ontzettend veel frustratie uit de wedstrijd", zegt Fraeye.