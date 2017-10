Anastasiou tevreden met felbevochten puntje: "Als we dat doen, dan zijn we gelijkwaardig aan elke ploeg"

Door een uitstekend keepende Kaminski kon Kortrijk de nul houden. 'De Kerels' hebben wel al tien opeenvolgende wedstrijden niet kunnen winnen. De stoel van Yannis Anastasiou blijft dus wel nog even wankelen.



De trainer zelf liet het na de wedstrijd niet aan zijn hart komen. "Het was een leuke en spannende wedstrijd. We hebben gevochten met een goede spirit en getoond dat we wilden winnen. Als we op ons eigen spel focussen, zijn we gelijkwaardig aan elke ploeg."

Anastasiou gaf aan het niet eens te zijn met de beslissing van de videoref om de bal op de stip te leggen. "Dat was een onterechte beslissing. Gelukkig reageerde Thomas goed, zodat de bal er niet in ging. We hebben vechtlust getoond vandaag en daar ben ik blij om", aldus een tevreden trainer.