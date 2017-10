Het had donkerrood moeten zijn, maar Kortrijk-speler kreeg geen kaart en kan ook niet meer bestraft worden

Larry Azouni, defensieve middenvelder van beroep, beenhouwer van hobby, ontsnapte zaterdagavond aan een rode kaart die altijd had moeten gegeven worden. Azouni raakte de enkels van Pozuelo, waarna die kermend op de grond zakte. Ref Wim Smet zag de fase niet en werd er ook niet op attent gemaakt door de Videoref.

Dus kreeg Azouni zelfs geen kaart. Ook niet toen hij iets daarna de enkels van Samatta viseerde. En hij kan ook niet meer bestraft worden, want de Reviewcommissie mag niet ingrijpen in wedstrijden waar een Videoref aanwezig was.