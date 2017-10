Is Messi echt buitenaards? Afgaande op deze cijfers zou je zeggen van wel

'De Vlo' is daarmee weinig verrassend de huidige topscoorder in La Liga. Zijn cijfers in La Liga in het jaar 2017 zijn nog meer om van te duizelen. De Argentijn scoorde maar liefst 37 keer. Daarmee laat hij de concurrentie ruim achter zich. Eerste achtervolger Luis Suarez, ploegmaat bij Barcelona, zit aan 20 stuks.

Ter vergelijking: Eeuwige concurrent Cristiano Ronaldo, die begin deze week op de FIFA-gala de prijs voor beste voetballer ter wereld voor zijn neus wegkaapte, zit dit jaar 'slechts' aan 16 stuks. Toch een opmerkelijk verschil..