Meunier naar de Premier League? Wel als het van deze club afhangt

Zo suggereren verschillende media dat Manchester United een oogje heeft op PSG-speler Thomas Meunier. Ondanks dat die laatste niet altijd speelt in Parijs, is hij toch regelmatig beslissend in de Ligue 1. De club van Romelu Lukaku zou diep in de geldbuidel willen tasten voor de rechtsachter.

Manchester United zou lang niet de enige club zijn. Grootmachten Real Madrid en Juventus houden de prestaties van de Rode Duivel ook nauwlettend in het oog. Volgens Express heeft Manchester United 34 miljoen euro veil voor Meunier, die sinds de komst van Dani Alves naar PSG minder aan speelkansen toekomt.