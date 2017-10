Ook Coucke heeft zijn mening over videoref in Club-STVV... En u kan kiezen tussen de serieuze en - euh - minder serieuze

door Johan Walckiers

door

Marc Coucke vindt dat de videoref enkel mag tussenkomen bij flagrante fouten

De videoref zal na dit weekend nog meer ter discussie staan dan al het geval was. Ook Marc Coucke had zijn mening over het gebeurde in Club Brugge-STVV, al kon hij er eerst wel eens goed mee lachen.