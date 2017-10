Verrassing: gaat Preud'homme over Het Kanaal aan de slag? "We hebben al met hen gesproken"

door Johan Walckiers

Michel Preud'homme zou de nieuwe coach van Glasgow Rangers willen worden

Michel Preud'homme was deze week nog in beeld bij KV Mechelen, maar hij wees het voorstel af. Maar de geruchten rond de trainer zijn daarmee niet van de baan. Uit Engeland komt immers een bericht dat hij binnenkort in... Schotland aan de slag zou gaan.