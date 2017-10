Lombaerts duidt het grote verschil aan: "We zijn weer een blok, we willen voor elkaar vechten"

Twee keer 3-0 na elkaar, dat deed deugd. "Het geeft ons vertrouwen voor de toekomst. We hebben een volwassen, slimme wedstrijd gespeeld", zei Lombaerts achteraf. "We zijn goed op elkaar ingespeeld met ons drie. Maar ook de middenvelders, die de gaten voor ons dichtlopen... En dan mogen de voorzetten komen, want we zijn toch redelijk groot", knipoogde hij.

En twee keer de nul gehouden... Dat was voor deze twee matchen zelfs nog niet gebeurd. "Ik hoop dat we nu achteraan ook een reeksje kunnen neerzetten", aldus Lombaerts. "Waarom het zo lang duurde? Er zat weinig vertrouwen in de ploeg en dat is nu wel beter. En als die nul daar staat, sluipt dat nog meer in het hoofd. Maar er zit de laatste vijf-zes wedstrijden toch verbetering in."