OHL-coach Pearson reageert na driepunter tegen Union en legt vroegtijdige wissel van Tshimanga uit

OHL moest zoals zo vaak al de laatste weken tot in de tweede helft geduld tonen om het verschil te maken. "Het zijn drie punten", aldus Pearson over de overwinning. "We krijgen geen gemakkelijke wedstrijden in deze competitie. Soms is het frustrerend omdat het spel niet goed is, maar de drie punten blijven het belangrijkste."

Pearson haalde linksachter Derrick Tshimanga nog voor het halfuur naar de kant, maar er was geen sprake van een blessure. "Onze twee backs (Tshimanga en Daeseleire, red.) hadden al na 7 minuten een gele kaart, dus ik wilde de ploeg beschermen. We speelden niet goed genoeg, dus ik moest die wissel doorvoeren."

Eerste periodetitel

Zondag trekt OHL naar Lierse. "Ik geloof nog steeds in die eerste periodetitel", vervolgt de Engelse oefenmeester. "We gaan er alles aan doen om te winnen, maar het wordt een lastige wedstrijd. We moeten gewoon op onszelf focussen en niet naar Beerschot Wilrijk kijken."