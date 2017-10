OHL-bestuur komt met deze mooie geste voor de supporters voor allesbepalende wedstrijd op het veld van Lierse

Na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Union waren er vooral bedrukte gezichten te zien aan den Dreef. Niet onlogisch, Beerschot Wilrijk had een dag eerder al met 5-0 gewonnen tegen Roeselare, waardoor de Mannekes het voordeel hebben qua doelpuntensaldo (+2).

Indien beide ploegen gelijk eindigen, komt het aan op het doelpuntensaldo. Beerschot Wilrijk begint dus met een voordeel aan de laatste speeldag van de eerste periode. OHL moet dus beter doen dan Beerschot Wilrijk en kan zondag de steun van de fans maar wat goed gebruiken.

Gratis mee met de bus

Het bestuur van de Vlaams-Brabantse club heeft besloten om alle supportersbussen richting Lierse zelf te bekostigen. Zo wil OHL zo veel mogelijk bezoekende fans verzamelen om hun team naar de overwinning te loodsen. Makkelijk wordt het alvast niet, want Lierse pakte onder nieuwe coach Will Still een 6 op 6 tegen Cercle Brugge en Westerlo.