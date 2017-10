Er gaat toch nog een hartig woordje gesproken worden bij Lokeren: "Hij moet dringend wakker worden"

Maes zag Oostende snel scoren. "En dan gingen de kopjes bij mijn spelers naar beneden. Dan zie je dat sommige jongens het moeilijk hebben om terug te knokken. Ik probeerde dan met een aantal wissels iets te veranderen, maar de jongens die inkwamen, brachten ook niet veel bij."

Tot overmaat van ramp viel kapitein Kilian Overmeire uit. "En hij is dan nog de man die anderen kan meeslepen. Hij is de sleutel in ons team. Nadat hij wegviel, stond er niemand anders op. Als we hem voor weken gaan moeten missen, is dat wel een probleem. Net zoals dat vorig seizoen een probleem was."

Rassoul: wakker worden

Over de invallers had Maes zelfs nog iets te zeggen. Want Khadim Joher Rassoul zou eigenlijk de logische vervanger voor Overmeire moeten zijn. "Maar die moet dringend wakker worden. Ik heb veel goeds over hem gehoord, maar het wordt tijd dat hij dat eens waarmaakt."