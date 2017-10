Real-trainer gelooft nog in titelkansen na blamage tegen promovendus: "We weten dat we dit nog kunnen omdraaien'

door Maarten Cattaert



Real Madrid-trainer Zinedine Zidane gelooft nog in de titelkansen van zijn ploeg

Door de pijnlijke 2-1 nederlaag op Girona staat Real Madrid maar liefst acht punten achter op koploper Barcelona. Voor sommigen is het nu al een uitgemaakte zaak dat de Koninklijke naast de titel zal grijpen.