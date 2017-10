Bölöni en Rednic strooien met lof naar elkaar: "Iedereen die van voetbal houdt moet bravo zeggen" en "Antwerp lijkt al veel langer in eerste te spelen"

Niet logisch dat we doelpunt slikken op een van onze sterke puntenDeel deze quote:

"Toch is het niet logisch dat we een doelpunt hebben geslikt op een van onze sterke punten. We hebben de lengte om op stilstaande fases te weerstaan, dat is ons nu niet gelukt. We zijn ontgoocheld, maar we moeten bravo zeggen aan het werk dat Rednic neerzet met Moeskroen. Iedereen die van voetbal houdt moet dat doen."

"Toegegeven: we scoren niet vaak op corners en zo hebben we het toch goed gedaan", gaf ook Mircea Rednic aan. "We hebben de indruk dat Antwerp een erg solide ploeg is, alsof ze al veel langer op het hoogste niveau meedraaien."