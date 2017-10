Straffe rechtsachter: "Mechelen heeft de kwaliteit om dit te boven te komen" en "Opnieuw leuk om speler bij Essevee te zijn"

"We zijn verder gaan bouwen op de wedstrijd tegen Anderlecht en hebben veel kansen afgedwongen", aldus Sandy Walsh na de knappe overwinning tegen KV Mechelen.

"Het zijn nog niet de combinaties die we normaal hebben, maar er wordt soms echt goed gevoetbald en de mentaliteit zat prima. Het is weer leuk om speler te zijn bij Zulte Waregem."

"We hadden een gesprek met de groep en hebben gezegd waar het op staat. We zijn een jonge ploeg, met veel voetballende kwaliteiten. Maar soms moet je in dit soort matchen ook eens kunnen knokken en dan hebben we mentaliteit getoond."

Walsh had ook lof voor de tegenpartij: "Ze mogen tevreden zijn over hun prestatie. Mechelen is een goede ploeg, het is schrikken voor hun dat ze onderaan staan. Ik denk wel dat ze de kwaliteiten hebben om er bovenop te gaan raken."