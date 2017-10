Ontgoocheling en ook frustratie bij STVV: "Ik had goesting om van het veld te stappen"

Steven De Petter, kapitein van de Kanaries, keek maar bedenkelijk na de wedstrijd. "We gaan zeggen dat er toch een paar betwistbare fases waren. Ik heb me al langer voorgenomen om daar in de ontgoocheling geen uitspraken over te doen, maar ik ga dat toch nog eens herbekijken op tv. Ik had een paar keer een andere mening dan de ref", aldus De Petter.

De ontgoocheling was wel bijzonder groot, want De Petter had moeite zich in te houden. "Op een bepaald moment had ik goesting om van het veld te stappen. Als je bepaalde beslissingen zag..."