Storm en OHL komen op gelijke hoogte van Beerschot Wilrijk: "Het was vrijdag toch wel verschieten"

"Als je de uitslag van Beerschot Wilrijk zag (5-0 tegen Roeselare, red.), dan wist je dat je vandaag met ruime cijfers moest winnen", zei Nikola Storm na afloop. "Het was vrijdag toch wel verschieten. We weten dat Beerschot een goede ploeg heeft. Ik had de match gezien en 5-0 was natuurlijk wel een beetje overdreven. Het was een domper voor ons, maar alles kan nog."

Drie punten

Al waren de drie punten natuurlijk broodnodig om de strijd om de eerste periodetitel nog spannend te houden. "Het belangrijkste was dat we wonnen. We zijn daar in geslaagd, maar natuurlijk is het wat zuur dat we niet meer konden scoren."

Volgende week volgt de ontknoping. OHL trekt naar Lierse, Beerschot Wilrijk moet naar Union. "Het kan nog alle kanten uit. Zij moeten volgende week naar Union en daar zullen ze het ook niet gemakkelijk hebben. En wij moeten gewoon zorgen dat we winnen tegen Lierse", is de vleugelaanvaller strijdvaardig.