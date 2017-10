In Anderlecht dwongen we de overwinning af door er hard voor te knokken, dat zal nu ook moeten – Jonas De Roeck Deel deze quote:

“We moeten in Brugge met onze kwaliteiten durven voetballen. In Anderlecht hebben we de overwinning zelf afgedwongen door er hard voor te knokken. Dat zal nu nu ook moeten. Het is gevaarlijk om vooraf te denken dat we er even zullen winnen.”

Een man die al veel beladen duels met blauw-zwart meemaakte, is natuurlijk Jonathan Legear. “Het wordt chaud in Brugge”, pikt de Luikenaar in. “Zij zijn in het voordeel, maar wij hebben niets te verliezen. We wonnen tegen Gent, Standard, Anderlecht en Genk. Waarom dan niet van Brugge?" (knipoog)