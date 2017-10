Na Messi en Neymar viseert terreurorganisatie IS nu ook deze trainer

Islamitische Staat (IS) mag dan wel blijven terrein verliezen in Syrië en Irak, dat neemt niet weg dat de terreurgroep het Westen blijft viseren. Eerder dreigden aanhangers met een terreuraanslag tijdens het WK 2018 in Rusland door een gefotoshopte foto van Messi met bebloede tranen te tonen.

Enkele dagen later werd de Braziliaanse superster van PSG Neymar met de dood bedreigd en nu moet Frans Bondscoach Didier Deschamps het ontgelden (zie foto). Op de afbeelding staat het onderschrift: "We zullen blijven terroriseren en jullie levens blijven ruïneren".