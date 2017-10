Waarvoor de doelman in Engeland werd uitgesloten kan je nooit raden ...

Zo gebeurde er iets vreemds in de lagere regionen van het Engelse voetbal. In de National League North (op het zesde niveau) werd de match tussen Bradford Park Avenue en Salford City opgeschrikt.

De bezoekende doelman kreeg bij een 1-2 voorsprong op vijf minuten voor tijd plots rood. Maar het is vooral de reden waarvoor de Nieuw-Zeelandse goalie Maxime Crocombe rood kreeg die verbaasde.

86' - RED CARD! This is bizarre. Salford goalkeeper Max Crocombe has been dismissed and no one knows why... #greenarmy (1-2)

Hij kon zich klaarblijkelijk niet inhouden en ... urineerde tijdens de wedstrijd. De ref had het gezien en stuurde hem vervolgens definitief naar de kleedkamers (of het toilet, zo u wil).

87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2)