Verrassende wending: coach stapt op in eerste Amateur en is op weg naar... Kortrijk of Mechelen

door Johan Walckiers

Wouter Vrancken heeft ontslag genomen als trainer van Lommel om in 1A aan de slag te gaan

Foto: © photonews

Verrassende wending in Eerste Amateur. Lommel SK won zaterdagavond met 2-0 van Seraing, maar na de match maakte trainer Wouter Vrancken bekend dat hij de club verlaat. Hoogstwaarschijnlijk om in eerste klasse aan de slag te gaan.