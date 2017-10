Vrancken trekt niet naar Mechelen of Kortrijk, andere redenen liggen aan de basis van zijn beslissing

Op de persconferentie achteraf werd dat echter met klem ontkend door zowel sportief directeur Tom Van Imschoot als Wouter Vrancken zelf. "Er is geen plan B, anders zou ik dat ook rechtuit zeggen", aldus Vrancken. "Het is voor mij op dit moment de juiste beslissing. Het gaat om persoonlijke redenen. Ik stop niet met voetbal, maar ik ga niet aan de slag bij een profclub als T1 of als assistent."

Duidelijke woorden, die door Van Imschoot bevestigd werden. "We hebben de redenen gehoord en we geloven hem natuurlijk. Hij is altijd eerlijk met ons geweest en de redenen die hij gaf moesten we wel aanvaarden."

Gezondheidsproblemen

Die persoonlijke redenen zouden serieuze gezondheidsproblemen zijn van Vrancken zelf, die hem nopen om het trainersschap voorlopig aan de kant te schuiven.