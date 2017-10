ARB Hamme blijft maar zeges opstapelen

Een verplaatsing naar het Palais du Midi in Brussel is nochtans verre van een cadeau en dat wisten ze ook bij Hamme. Basic Fit Brussel was dan ook een echt topteam.

Knappe overwinning

Toch deed Hamme het meteen prima. Het kwam snel op een 0-2 voorsprong en bij de koffie was het al 1-3. Na de pauze dezelfde cijfers, eindstand 2-6.

"Een belangrijke overwinning tegen een goede en sterke tegenstander. Hiermee blijft Hamme op koers voor de play-offs. Volgende week komt RZ Futsal Anderlecht op bezoek in Hamme", klonk het bij de club.