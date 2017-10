Bijzonder veel goed nieuws voor Beerschot Wilrijk in de cruciale week

Zo is Arjan Swinkels opnieuw papa geworden. Beschuit met muisjes dus voor de familie Swinkels. Daan heeft er een broertje bij dat Pepijn heet. Moeder en kind stellen het goed.

"De ganse Beerschot Wilrijk-familie wenst Arjan weinig slapeloze nachten toe, een snelle terugkeer op de trainingen... en zondag in het Koning Boudewijnstadion een sportieve klapper, zodat het een ongelooflijke week wordt", aldus de club op haar webstek.

Ook Fessou Placa had goed nieuws te melden: hij is opgeroepen voor de nationale ploeg van Togo voor enkele belangrijke wedstrijen in november.