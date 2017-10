BREAKING: Georges Leekens heeft een verrassende nieuwe job

Georges Leekens is op maandagnamiddag voorgesteld als nieuwe bondscoach van Hongarije. Hij moet het land aan nieuwe successen helpen, want het gaat al een tijdje wat minder met het gewezen Europese topland.

Zesde keer bondscoach

Op het WK 2018 in Rusland zullen de Hongaren er niet bij zijn bijvoorbeeld, het EK 2020 is een must voor Leekens en co. De ex-bondscoach van de Rode Duivels begint aan zijn zesde termijn als bondscoach, nadat hij eerder al België (2x), Algerije (2x) en Tunesië coachte.

Alles is plots snel gegaan, want eind vorige week was Leekens nog op bezoek in Kortrijk om er te praten over een eventuele opvolging van Anastasiou. Die is ondertussen nog steeds coach bij de Kerels en lijkt ook deze week te gaan overleven.