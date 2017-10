Dit is ons Team van de Week!

door Sander De Graeve

door

Charleroi en Oostende goed vertegenwoordigd in ons Team van de Week

Foto: © SDG

Eigenlijk hadden we de videoref in het Team van de Week moeten zetten, maar we geraakten er niet uit of we hem nu een shirt van Charleroi dan wel Club Brugge moesten aanmeten. We hielden het dus bij een 'normaal' Team van de Week.