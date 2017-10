🎥 Dag op dag vijf jaar geleden zorgde Arsenal voor een van de mooiste comebacks ooit in het voetbal

De Engelse club, die nu uitkomt in de tweede klasse, zorgde ervoor dat de Arsenal-spelers met het schaamrood op de wangen de kleedkamers opzochten. 4-0 was de ruststand. Wat er daarna gebeurde, gaat alle logica voorbij.

De Gunners kwamen nog terug tot 4-4 enkele seconden voor affluiten. In de verlengingen ging het team van Arsène Wenger op en over Reading, wat uiteindelijk resulteerde in een ongelooflijke 5-7 stand in het voordeel van Arsenal. Wie er die dag bij was, zal die wedstrijd ongetwijfeld nooit van zijn leven meer vergeten.

Geniet hieronder nog eens mee. Opgelet, laden van de video kan even duren.

ON THIS DAY: In 2012, Arsenal came from 4-0 down to beat Reading 7-5 after extra-time in the League Cup.



