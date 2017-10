"De videoref heeft niets te zoeken in het voetbal"

"Die fout op Kubo in het begin of die handsbal in de zestien aan het einde. Minstens één van die twee had gefloten moeten worden", brieste Marcq achteraf. Zeker het feit dat er een videoref aanwezig was, stak bij de Buffalo's.

"De hand van Baby was ook ver genoeg van zijn lichaam. We hadden hier met een punt kunnen vertrekken, maar momenteel is dat niet het geval. Het is echt jammer, want zo stopt onze reeks."