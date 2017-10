Vanhaezebrouck blijft maar roteren, deze doelman staat wellicht in de basis tegen PSG

Naar alle waarschijnlijkheid zal Frank Boeckx weer zijn plaats in het doel innemen nadat Matz Sels de voorbije twee wedstrijden onder de lat plaatsnam en het daarin niet onaardig deed. In de thuiswedstrijd tegen PSG stond de Newcastle-huurling nog in de basis. 0-4 werd het toen.

Nu wacht Boeckx de moeilijke taak om de Parijse aanvalslinie af te stoppen. Het wordt zijn tweede wedstrijd in Europa dit seizoen na de zware 0-3 thuisnederlaag tegen Celtic Glasgow. Voor Sels moet de beslissing van Vanhaezebrouck toch extra zuur smaken. Hij begon eindelijk het niveau te benaderen dat de Anderlecht-supporters van hem verwachten.

Volg PSG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (31/10).