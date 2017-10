Francky Dury kwam nooit onder druk: "Negen op de tien persconferenties gaan over toekomst coach ..."

Dury tekende een tienjarig contract in 2013 en de woorden van voorzitter Naessens na de 6 op 30 enkele seizoenen geleden waren kristalhelder: "Zelfs als we zouden degraderen, doen we dat met Francky Dury. Er is geen twijfel mogelijk dat we met hem doorgaan."

Bij zowat alle andere clubs die de voorbije seizoenen in de onderste regionen zijn gekomen, ligt de coach al lang buiten. Het soort paniekvoetbal dat ze aan de Gaverbeek niet wilden, willen en zullen willen spelen. En dat geeft rust, waardoor er ook na een 0 op 12 geen sprake was van een echte crisis of druk op de coach.

Ben een bevoorrecht coach

"Het was een atypische situatie de voorbije weken, want de voorbije seizoenen zijn de fans hier vaak verwend geweest. Maar ik ben een bevoorrecht coach: iedereen weet hier dat de oplossingen zullen komen", aldus Francky Dury.

Terwijl bij andere clubs steevast de coach moet antwoorden op vragen over zijn toekomst, is dat bij Dury wel anders: "Negen op de tien persconferenties gaan erover of de coach denkt dat hij er de week nadien nog zal zijn. Dat is mij bespaard gebleven."